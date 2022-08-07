يبدأ غدًا.. وساطة مصرية لوقف إطلاق النار في غزة

قالت مصادر فلسطينية: إن مصر تقدمت بمقترح لوقف إطلاق النار في غزة يبدأ مساء غد الإثنين، وإن القاهرة تتواصل مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل وقف إنساني لإطلاق النار، وتجري حاليًا مفاوضات لتهدئة إنسانية في قطاع غزة.

جاء ذلك بعد أن أعلنت مصر أن جهودها للوساطة متواصلة ولن تتوقف، وتتركز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في أعقاب القصف الذي تعرض له قطاع غزة.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن تل أبيب وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار، لكن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية رفضته، وأن هناك موعدين مقترحين لبدء الهدنة، الأول في السادسة صباح غد الإثنين، والثاني في الثالثة صباح الثلاثاء.

وقال مصدر أمني مصري: إن جهود الوساطة التي تبذلها القاهرة مستمرة منذ الجمعة، مضيفاً نأمل في التوصل إلى توافق من أجل عودة الهدوء في أقرب وقت.