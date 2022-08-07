خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية زامبيا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية من الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في وزارة الخارجية بالرياض اليوم، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زامبيا وزير الخارجية والتعاون الدولي ستانلي كاكوبو.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.