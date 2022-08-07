374 مستفيدًا من العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عبس

قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 374 مستفيدًا خلال الفترة من 20 حتى 26 يوليو 2022م, كما راجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 40 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 52 مراجعًا، وعيادة الباطنية 83 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 مستفيدين، فيما صرفت الأدوية لـ 187 مستفيدًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 4 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان, وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 177 مريضًا، ونُفّذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات .