مانشستر يونايتد يسقط في فخ الخسارة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

خسر فريق مانشستر يونايتد أمام ضيفه برايتون ألبيون بنتيجة 1-2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تفوق فريق برايتون على مانشستر يونايتد هجوميًا فى أحداث الشوط الأول، وكان الأخطر على مرمى دي خيا. وفى الدقيقة 30، أحرز الألماني باسكال جروس الهدف الأول لصالح فريق برايتون فى شباك مانشستر يونايتد بعد تمريرة رائعة من زميله دانى ويلباك.

وواصل فريق برايتون سيطرته على وسط الملعب، امام أداء متواضع من جانب مان يونايتد المتراجع إلي أمام منطقة جزائه.

وفى الدقيقة 39، عزز الألماني باسكال جروس تقدم برايتون أمام مانشستر يونايتد بهدف ثانِ من متابعة رائعة.

ومع بداية الشوط الثاني، بدأ الهولندي إيريك تين هاج مدرب اليونايتد التفكير الهجومي ومحاصرة برايتون أمام منطقة جزائه.

وفي الدقيقة 53، دفع المدرب الهولندي إيريك تين هاج، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدًلا من البرازيل فريد، لتحسين الوضع الهجومي لمان يونايتد أمام برايتون.

وفي اخر 30 دقيقة، كثف فريق مانشستر يونايتد، من ضغطه الهجومي لإدراك التعادل، والعودة للمباراة بعد التأخر بهدفين.

وفي الدقيقة 68، تمكن مان يونايتد، من تسجيل الهدف الأول داخل شباك برايتون، بأقدام أليكسيس ماك أليستير لاعب الأخير.

ظلت المباراة سجالا بين مانشستر يونايتد وبرايتون، حتي صافرة النهاية بخسارة الشياطين الحمر 1-2، وفقدان أول ثلاث نقاط في مسابقة الدوري الإنجليزي، فيما حصد الضيوف 3 نقاط ثمينة.