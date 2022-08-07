أخبار دوليّة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على #غزة إلى 43 قتيلا

7 أغسطس 2022 · < 1 minute

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43 قتيلا.