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الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على #غزة إلى 43 قتيلا
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أخبار دوليّة
الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على #غزة إلى 43 قتيلا
7 أغسطس 2022
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43 قتيلا.
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