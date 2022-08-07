التعليم⁩ تسمح بإسناد تدريس طلاب الصف الرابع الابتدائي لـ المعلمات #عاجل

سمحت وزارة التعليم بإسناد تدريس الطلاب بالصف الرابع الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية للمعلمات، ابتداء من العام الدراسي الحالي 1444هـ، وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

وجاء ذلك في تعميم للمشرف العام على وكالة التعليم الأهلي: "إشارة إلى تطبيق إسناد تدريس الطلاب إلى المعلمات في مدارس البنات الأهلية والعالمية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإبتدائي، ونظرا لما حققه هذا التطبيق من تحسين في مخرجات التعليم لدى طلاب هذه المدارس، ورغبة في الاستمرار في إيجاد بيئات محفزة للتعليم والتعلم، ودعما للاستثمار في قطاع التعليم العام".