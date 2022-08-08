أول صورة للمواطن المُصاب في “#تايلاند” عقب وصوله إلى #المملكة  

نقلت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، المواطن عبد العزيز الحازمي، من تايلاند إلى المملكة، وذلك بمتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه، وسفارة المملكة في تايلاند.

وأفادت أشواق الحازمي شقيقة المصاب بأن شقيقها وصل إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه، وذلك بعد تعرضه للإصابة إثر سقوطه في حفرة بأحد الأسواق التجارية في مدينة بوكت بدولة تايلاند.

وأشارت شقيقة المصاب إلى أن أخاها سينقل لمستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري لاستكمال العلاج، وسيخضع للفحوصات يومي الأحد والإثنين.

والجدير بالذكر أن المواطن عبدالعزيز الحازمي قد تعرض في وقت سابق، للإصابة بكسر مضاعف في يده، وأربعة كسور في ضلوعه وكسر في الفك، ودم في الدماغ وتشنجات، بعدما سقط في تهوية قريبة من المواقف التابعة لأحد المولات في تايلاند.