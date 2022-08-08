الأخبار الإقتصادية

الهند: تسوية المعاملات التجارية بالعملة المحلية

متابعات _ الوئام
8 أغسطس 2022 · < 1 minute
عملة الروبية
عملة الروبية

قال وزير المالية الهندي نيرمالا سيثارامان اليوم إن خطة البنك المركزي الهندي للسماح بتسوية المعاملات التجارية الدولية بالعملة المحلية سوف يساعد في تعزيز الصادرات وخفض
العجز التجاري.
ونقلت بلومبرج عن الوزير القول إن استخدام العملة المحلية سوف يعزز من التجارة العالمية من خلال خفض الاعتماد على العملة الصعبة، مع التركيز على الصادرات من الهند.
وكانت الهند قد كشفت في السابع من يوليو الماضي عن خطة للتسوية بعملة الروبية لتسهيل التجارة الروسية.