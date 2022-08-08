ارتفاع عدد تراخيص الاستثمارات الأجنبية الصادرة إلى 4455 ترخيصاً

أعلنت وزارة الاستثمار إصدار 4455 رخصة للاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال الربع الثاني 2022، مقارنة ﺑ576 رخصة خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بزيادة قدرها 673%.

وقالت الوزارة إن ذلك يعود إلى الجهود المبذولة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، إضافة إلى جهود تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

وقالت الوزارة إن نشاط الجملة والتجزئة حظي باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الأجانب ليشهد إصدار نحو 2713 ترخيص استثمار أجنبي ويتصدر الأنشطة الاقتصادية بعدد التراخيص المصدرة خلال الربع الثاني من عام 2022، محققا نموا بنسبة 1450 % على أساس سنوي.

وبينت أن ذلك يأتي نتيجة تزايد مكانة المملكة كواحدة من ابرز الوجهات الاستثمارية جاذبية، علاوة على تزايد اهتمام المستثمرين بنشاط تجارة الجملة والتجزئة وتحديدا التجارة الالكترونية التي ازدهرت نتيجة تعزيز ثقة المستهلك وارتفاع القوة الشرائية.