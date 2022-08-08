اليوم.. افتتاح منفذ سلوى الحدودي مع قطر بعد رفع طاقته الاستيعابية إلى 6 أضعاف

يفتتح اليوم الإثنين، منفذ سلوى الحدودي الجديد مع دولة قطر، بـ6 أضعاف طاقته الاستيعابية سابقًا؛ حيث يستقبل أكثر من 12 ألف مركبة قادمة يوميا.

وذكرت قناة السعودية نقلا عن مراسلها، أن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ومحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال، يتواجدان بمنفذ سلوى الحدودي، تمهيدا لافتتاحه بعد تطويره.

وأضاف التقرير أن منفذ سلوي يعد من أهم المنافذ الحدودية بالمملكة، ويشهد تبادل البضائع وعبور الأفراد بين الدولتين، خاصة مع إقامة بطولة كاس العالم لكرة القدم في قطر نوفمبر القادم.

وتابع التقرير أن منفذ سلوى البري سيكون حلقة هامة لعبور المسافرين من شتى أنحاء العالم، خلال بطولة كأس العالم بقطر.

وأضاف التقرير أنه ستكون هناك آليات وبروتوكولات مقترحة، لدخول مشجعي كرة القدم القادمين من مختلف الدول، من المملكة إلى قطر، خلال بطولة كأس العالم.

وأوضح التقرير أنه بدءًا من اليوم الإثنين، سيبدأ التشغيل الفعلي لقسم الركاب بمنفذ سلوى، حيث تبلغ طاقة القدوم أكثر من 12 ألف مركبة، وأكثر من 12700 مركبة في المغادرة، حيث كان المنفذ القديم يستوعب نحو 3 آلاف مركبة.