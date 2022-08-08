إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 584 مليونا

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 584 مليونا و267 ألفا و817 إصابة.

و أفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و418 ألفا و80 وفاة.

و أوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 91.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.9 مليون.

و وفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و32 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 679 ألفا و536 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و 600 وفاة.