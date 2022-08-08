استشاري: البيض بريء من رفع الكوليسترول بالجسم

أوضح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن البيض والدهون الطبيعية لا يسببان ارتفاع الكوليسترول

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: البيض والدهون الطبيعية (السمن) ليسا سبب ارتفاع الكوليسترول، بل الأخطر منه هي الدهون المصنّعة (المهدرجة) كالسمن النباتي والمارجرين، وبعدها النشويات والسكريات ( المعجنات والمقليات) التي نتناولها فيقوم الكبد بتصنيع الكوليسترول من تلك النشويات

كما نصح الخضيري بالإكثار من تناول الخضار والورقيات والنخالة، للحفاظ على الصحة والحصول على أكبر قدر من الألياف

وفي وقت سابق، أكد الخضيري أن الحليب كامل الدسم كذلك بريء من تهمة رفع الكوليسترول؛ لافتًا إلى أن معظم الكوليسترول يصنعه الكبد بالجسم، ويسوء بتناول المعجنات المقلية بالزيوت، والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، والحلويات، والسكريات

وشدد على أن الكوليسترول مهم للصحة وضروري لبعض أنشطة الجسم، لكن ارتفاعه السيئ غير صحي للكبار ولمرضى السكر وللمصابين بأمراض قلبية؛ لأنه يزيد فرص الأكسدة.