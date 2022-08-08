توقف قلبها.. إنقاذ حياة ثلاثينية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازن

أنقذ فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان حياة مريضة ثلاثينية بعد توقف قلبها لوقت قصير، وحال مباشرة الحالة جرى أنعاش القلب وتبين بعد التشخيص وجود جلطة حادة في الشرايين أدت لتوقف القلب والدورة الدموية الأمر الذي استدعى التدخل السريع بوضع المريضة على جهاز التنفس الصناعي وإجراء قسطرة قلبية عاجلة مع سحب خثرة الدم وتركيب دعامة في أحد الشرايين ثم نقلها للعناية المركزة.

وأفادت صحة جازان أن الوضع الصحي للمريضة قد تحسن -بفضل الله تعالى-، حيث جرى الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي، ومن ثم نقلها لقسم التنويم العادي ثم مغادرتها المستشفى وهي بصحة جيدة.