استشاري طوارئ: التعرض المباشر لأشعة الشمس وعدم شرب السوائل يصيب بالإجهاد الحراري

أوضح استشاري الطوارئ في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور موسى الخليفة، أن الإجهاد الحراري وضربات الشمس حالة تصيب الجسم عندما لا يتأقلم مع درجات الحرارة العالية، خاصة عندما يأتي المصاب من أماكن ذات أجواء باردة.

وأضاف د. الخليفة، أن من أسباب الإجهاد الحراري وضربات الشمس الجفاف ، وبذل مجهود عالي ، والتعرض المباشر لأشعة الشمس.

لافتا إلى أن من أعراض الإجهاد الحراري التعب، والتعرق الشديد، وتسارع نبضات القلب، والإعياء، والدوار، وبين أن من طرق الوقاية منه شرب كميات كافية من السوائل، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وترطيب الجسم.