بعد كارثة الخسارة الأولى.. المان يونايتد يضم صفقة جديدة

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل لاتفاق مع الفرنسى أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس الإيطالى لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفشل رابيو فى ترك بصمة قوية مع يوفنتوس، بعد انتقاله قادمًا من باريس سان جيرمان فى صيف 2019، على الرغم من اللعب تحت قيادة 3 مدربين مختلفين للسيدة العجوز.

وقالت شبكة "سكاى سبورت" إيطاليا، إن الاتفاق تم بين مانشستر يونايتد واللاعب، خاصة أن اليوفى استقر على الموافقة لأن رابيو يتبقى فى عقده عام واحد مع يوفنتوس ولا يريد رحيله مجانا الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد حقق رقماً سلبياً لم يتحقق منذ عام 2014 فى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباراة برايتون التى انتهت بسقوط الشياطين الحمر بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.