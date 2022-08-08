الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

تحول الذهب للارتفاع اليوم الاثنين مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة مع تركز الاهتمام هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية مما قد يؤثر على قرار البنك المركزي الأمريكي التالي بخصوص رفع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1782.36 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 1252 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه واحدا في المئة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1798.40 دولار.

وتتجه الأنظار الآن لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي إلى 8.7 بالمئة في يوليو من 9.1 بالمئة.

ورفع أسعار الفائدة يرفع كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 في المئة إلى 20.28 دولار وفي طريقها لتسجيل أفضل أداء يومي في أكثر من أسبوع. وزاد البلاتين 0.6 في المئة إلى 938.01 دولار وصعد البلاديوم 3.8 بالمئة مسجلا 2206.87 دولار.