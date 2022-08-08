رسالة مؤثرة من ليفاندوفسكي لجماهير بايرن ميونخ

أكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أن ناديه السابق بايرن ميونيخ لن يتأثر برحيله، كما قدم اعتذارا لجماهير البافاري عن الطريقة التي رحل بها.

وقال ليفاندوفسكي فى تصريحات لقناة SPORT1، "بايرن ميونخ كان ولا يزال أحد أفضل الفرق فى أوروبا، يمكنك أن ترى ذلك فى المباريات الأولى للموسم الجديد".

وأضاف ليفا، "ليس لدى شك فى أنهم سيسجلون العديد من الأهداف بدوني، أنا متأكد من أن اللاعبين الآخرين سيسجلون المزيد من الأهداف الآن مقارنة بالسنوات السابقة، وقد لا يحتاج إلى مهاجم رقم 9 كلاسيكي".

وحول تصريحاته قبل مغادرة بايرن قال ليفاندوفسكي، "أعتذر لهم عن ذلك، ولكن كان من المهم والضرورى بالنسبة لى أن أوضح رغبتى فى مغادرة النادي".