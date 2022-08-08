الاتحاد الأوروبي يطرح نصًا نهائيًا لإحياء الاتفاق النووي مع #إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين أنه طرح "نصا نهائيا" يهدف الى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بينما أكدت طهران أنها لا تزال في طور دراسته، بعد أيام من استئناف مباحثات مع القوى الكبرى في فيينا.

وقال مصدر أوروبي للصحفيين شرط عدم الكشف عن هويته "عملنا على مدى أربعة أيام وبات النص اليوم مطروحا أمام كبار المندوبين.. انتهت المفاوضات وهذا هو النص النهائي.. ولن يعاد التفاوض عليه".

وأعرب المصدر عن أمله في انجاز تفاهم بشأن إحياء اتفاق العام 2015 في غضون "أسابيع"، بعد مسار شاق من التفاوض منذ أوائل العام الماضي.