“الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على هذه المناطق

نبّه المركزُ الوطني للأرصاد اليوم من استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، والخرخير، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية من صباح غد.