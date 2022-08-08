الدولار يتراجع والمستثمرون ينتظرون بيانات التضخم الأمريكية

تراجع الدولار اليوم الاثنين متخليا عن بعض المكاسب التي حققها على خلفية بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة صدرت يوم الجمعة وبينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من القرائن بشأن الخطوات القادمة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وعززت بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية. ورأى المتعاملون في تلك البيانات مؤشراإلى احتمال أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لمكافحة التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 106.43 بحلول الساعة 1850 بتوقيت جرينتش، منخفضا 0.2 بالمئة من أعلى مستوى له في عشرة أيام الذي سجله يوم الجمعة عند 106.930 .

وتترقب الأسواق الآن بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء لتلقي مزيد من الضوء على نشاط أكبر اقتصاد في العالم. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم السنوي تراجع إلى 8.7 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع 9.1 بالمئة في الشهر السابق. وانخفض الدولار 0.12 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 134.835 ين. ونزل اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0186 دولار.

وتراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو مجددا بعد أن ارتفعت في أعقاب صدور بيانات التوظيف يوم الجمعة. وبدا أن السندات الإيطالية تجاهلت قرار وكالة موديز خفض النظرة المستقبلية لإيطاليا. وارتفع الجنيه الاسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2075 دولار.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، التي من المتوقع أن تحل محل بوريس جونسون في منصب رئيس الوزراء، إنها تخطط لإجراء مراجعة للتفويض الممنوح لبنك انجلترا المركزي.