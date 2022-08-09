4 عوامل تزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام.. و”سعود الطبية” تحدد طرق الوقاية

استعرضت مدينة الملك سعود الطبية 4 عوامل تزيد خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام الذي يجعل العظام سهلة الكسر عند أبسط صدمة أو سقوط، وقد تكون الكسور أول أعراض الإصابة بالمرض.

وذكرت أن هذه العوامل تتمثل في التقدم في العمر، والتدخين، والتاريخ العائلي للمرض، وعدم أخذ الاحتياج الكافي من الكالسيوم وفيتامين د.

وأكدت أن هناك 4 طرق للوقاية من هشاشة العظام، وهي تتمثل في ممارسة الرياضة، والتعرض للشمس من 10 إلى 15 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيا، وفحص كثافة العظام بعد عمر 50 سنة أو 60 سنة لمن لديه عوامل خطورة، وتناول الغذاء الغني بالكالسيوم والفسفور.