إصابة 30 فلسطينيا بالرصاص بعد اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي لنابلس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن 30 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي بينهم 4 إصاباتهم خطيرة، الثلاثاء، بعد اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس.

وأفادت "وفا" بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي "اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة 30 بالرصاص الحي، إحداها بالصدر وصفت بالخطيرة جداً و3 إصابات خطيرة، كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى إحدى الإصابات".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية حاصرت منزلاً في البلدة القديمة بالمدينة، وأطلقت صوبه قذيفة من طراز "انيرجا".

ولفت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي فرض طوقاً مشدداً عل حارات "الحبلة، والفقوس، والشيخ مسلم"، وأغلق كافة مداخلها، كما انتشرت قواته في شارعي "فيصل وحطين" في المدينة، واعتلى الجنود القناصة عدداً من البنايات وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين.