هزة أرضية تضرب جزر فيجي

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الهزة وقعت جنوب جزر فيجي، وكانت على عمق 520.9 كيلومتر.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.

وتقع جزر فيجي في منطقة تسمى بـ"حزام النار" في المحيط الهادئ، والتي تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.

وفي مايو الماضي، تعرضت جزر فيجي لزلزال بلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر، وكان على عمق 589.5 كيلومتر.