وظائف_شاغرة بشركة الخطوط الجوية السعودية

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia) عبر حسابها الرسمي بموقع (linkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات بمقر الشركة بمحافظة جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي تصميم جرافيك

الوصف الوظيفي

. اتبع جميع السياسات والعمليات ذات الصلة والتشغيل القياسي

الإجراءات بحيث يتم تنفيذ العمل في خاضعة للرقابة ومضمون الموضوع .

المؤهلات والخبرة:

درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة أو التصميم الجرافيكي أو أي ذات صلة.

لغة إنجليزية جيدة

خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

يفضل خلفية الوكالات

رابط التقديم

– للتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط عبر موقع (لينكدإن) متاح حتى الاكتفاء: (اضغط هنا).