“خبيرة تغذية” تكشف عن أطعمة تساعد على تنظيف الجسم من السموم

أوضحت البروفيسورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول خضروات الفصيلة الصليبية تساعد على نظيف الجسم من السموم المتراكمة.

وأشارت إلى أن الخضروات الفصيلية الصليبية- مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف والسبانخ والرشاد المزروع وغيرها. لافتة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من الكبريت". بحسب روسيا اليوم.

وتابعت الكبريت يضمن امتصاص البروتينات وهو من مكونات إنزيم الكبد غلوتاتيون، الذي يلعب دورا مهما في إزالة السموم من الجسم بصورة طبيعية.

وتشير الخبيرة، إلى أنه في الصيف تزداد حالات التسمم الغذائي، نتيجة عدم تخزين الأطعمة أو طهيها بصورة صحيحة، ومن أجل تحييد هذه الحالات الخطرة يجب استخدام الثوم والبصل الطازج.

وتقول، "بالإضافة إلى خصائصهما المفيدة الأخرى، يحتويان على مضادات حيوية طبيعية، تضمن الوقاية من الالتهابات في الجهاز الهضمي. وهذا مفيد جدا في فصل الصيف بصورة خاصة، عندما تباع خضروات ملوثة ولم تغسل جيدا، وكذلك تناول الأطعمة التي تباع على الطرق مثل اللحوم المشوية والكباب وغيرها، ما يؤدي إلى تغير ميكروبيوم الأمعاء وتحفيز عملية الالتهابات في الجهاز الهضمي".