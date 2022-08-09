الأخبار الإقتصادية

توقف نقل النفط الروسي عبر الأراضي الأوكرانية جرّاء العقوبات

9 أغسطس 2022 · < 1 minute

كشفت شركة روسية عن توقف نقل النفط الروسي عبر الأراضي الأوكرانية جرّاء العقوبات المفروضة على موسكو.