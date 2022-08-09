“سابك” تتوقع تأثر هوامش الأرباح في النصف الثاني بفعل تباطؤ النمو

توقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم الثلاثاء، أن تتأثر هوامش أرباحها في النصف الثاني من العام بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وإجراءات الاغلاق في الصين بسبب جائحة كورونا والتوتر السياسي في أوروبا واستمرار تحديات سلاسل الإمداد.

وقالت رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث المبيعات وقيمة الأصول: "يتوقع أن تسبب هذه التحديات إلى ضغط الهوامش في النصف الثاني من العام 2022".

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة السعودية أن ربحها الصافي ارتفع 3.79 بالمئة إلى 7.93 مليار ريال (2.11 مليار دولار) في الربع الثاني من 2022 مقارنة مع 7.64 مليار ريال قبل عام.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن هذه الأرباح تفوق متوسط توقعات سبع محللين والبالغة 6.16 مليار ريال.

وارتفعت مبيعات الشركة في الربع الثاني 32 بالمئة إلى 55.98 مليار ريال متجاوزة توقعات المحللين البالغة 53.78 مليار ريال. وعزت هذا الارتفاع إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة وهو ما قابله ارتفاع في أسعار مواد اللقيم و تكاليف الشحن والتوزيع. وأشار البيان أيضا إلى ارتفاع حصة سابك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. وبلغ صافي الربح بعد حساب الزكاة والضريبة في النصف الأول 14.4 مليار ريال مقابل 12.51 مليار ريال قبل عام بارتفاع 15.11 بالمئة.