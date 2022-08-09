الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة «ميج-29» ومقتل وإصابة أكثر من 340 عسكريًا أوكرانيًا

جاء ذلك في الإفادة اليومية للمتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الفريق إيجور كوناشينكوف، الذي أدلى بمجريات الأحداث على مسرح العمليات في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

نتيجة للضربات فائقة الدقة بعيدة المدى، والتي تطلق من الجو في منطقة قرية "فورونوفيتسا" التابعة لمنطقة فينيتسيا، فقد تم تدمير مركز قيادة مدفون تابع للقوات الجوي الأوكرانية.

كما قصفت الأسلحة البحرية فائقة الدقة بعيدة المدى مستودع ذخيرة كبير بالقرب من قرية "أومان" بمنطقة تشيركاسي، حيث تم تدمير أكثر من 300 صاروخ لأنظمة راجمات الصواريخ "هيمارس"، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة لمدافع الهاوتزر الأمريكية من طراز "M777".

ونتيجة للعمليات الهجومية النشطة من قبل القوات المسلحة الروسية، فقد فقدت الكتيبة الميكانيكية الثانية من اللواء الآلي رقم 14 قدرتها القتالية، وبعد أن فقدت أكثر من 340 قتيلا وجريحا، غادر باقي الأفراد مواقعهم بشكل عشوائي.

كذلك يواصل الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية قصف المنشآت العسكرية على الأراضي الأوكرانية، حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية قصف الأهداف التالية: موقعين للقيادة في مناطق قرى "سيفيرسك" و"أوتشيرتينو" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و3 مستودعات للذخيرة في مناطق قرى "جوفتنيفويه" بمنطقة نيكولاييف و"أوسوكوروفكا" بمنطقة خيرسون، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 123 منطقة.