أخبار دوليّة

توزيع 92 طنًا من السلال الغذائية في مديرية المظفر بتعز

9 أغسطس 2022 · < 1 minute

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 92 طنًا و769 كيلوجرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 8.202 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.