توزيع 92 طنًا من السلال الغذائية في مديرية المظفر بتعز

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 92 طنًا و769 كيلوجرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 8.202 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.