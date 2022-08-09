توزيع سلال غذائية في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث وُزِّعت أمس الأول 1.486 سلة غذائية استهدفت مناطق: سوات، وبونير، وشانغلا، ودير العليا، استفاد منها 10.402 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.