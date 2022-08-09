غرق شخص في مكة.. والهلال الأحمر يستخرج جثمانه بعد سبع ساعات من العمل

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن وجود حالة غرق لشخص في "سد أم الدوم" بمدينة المويه.

وأوضحت الهيئة أنه عند الساعة 12:41 صباحا تلقت بلاغاً يقضي بوجود شخص غريق في سد أم الدوم بالمويه شمال محافظة الطائف، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية للموقع.

وأضافت: عند وصول الفرقة الاسعافية للموقع تمركزت الفرقة الاسعافية بجانب فرق الدفاع المدني لحين استخراج الحالة من السد، وبعد مضي سبع ساعات في الموقع تم استخراج الحالة من قبل فرق الإنقاذ وتسليمها لفرق الإسعاف، والتي أجرت الكشف على الحالة، ووجدت أنه فارق الحياة.

ونوهت الغرفة بضرورة اتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات المختصة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية للحفاظ على السلامة، إضافة إلى تعلم الإسعافات الأولية للمساعدة في الحفاظ على الأرواح.