رونالدو يفتتح عيادة زراعة شعر جديدة فى إسبانيا

كشف تقرير صحفي إنجليزي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، افتتح عيادة زراعة شعر جديدة في ماربيا الإسبانية بعد امتلاكه واحدا آخر في مدريد

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، فإن البرتغالي يمتلك أيضا 10 فروع في البرتغال، قبل افتتاح واحدة فى العاصمة الإسبانية عام 2019.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو قام الآن بتوسيع إمبراطوريته، التي ساعدت أكثر من 6000 عميل، من خلال افتتاح عيادة جديدة فاخرة في ماربيا، حيث ستوظف 100 متخصص وتضم 15 غرفة عمليات.

واستطردت التقرير أنه في عام 2019، أوضح رونالدو قراره بافتتاح العيادة من خلال الكشف عن اعتقاده بأنه يجب على الجميع تعزيز احترامهم لذاتهم دون إصدار حكم.