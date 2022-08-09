“نيرة أشرف” جديدة في مصر.. شاب ينهي حياة طالبة بـ15 طعنة

في تكرار لمأساة مقتل الطالبة "نيرة أشرف"، شهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية المصرية، اليوم، حادثًا مأساويًا، حين أقدم شاب على إنهاء حياة فتاة، بعدما أصابها بـ15 طعنة في أنحاء متفرقة بالجسد، وذلك في مدخل أحد البنايات المجاورة لمحكمة الزقازيق.

وتُدعى الفتاة "سلمى. ب. م"، في العشرين من عمرها، طالبة في كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، مُقيمة في نطاق ودائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتبين أنها فارقت الحياة، جراء تعرضها إلى 15 طعنة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على الشاب، وفرضت كردونا أمنيا حول موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.