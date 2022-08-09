30 ورشة عمل ولقاء لصناع القرار ورواد الأعمال ضمن “أسبوع الصناعة”

استضافت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، العديد من كبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال، خلال أسبوع الصناعة، وذلك عبر أكثر من 19 ورشة عمل وندوة في مختلف مراكز دعم المنشآت في مدينة الرياض والمدينة المنورة ومحافظتَيْ الخبر وجدة، وذلك ضمن سلسلة الأسابيع المتخصصة.

ويستهدف هذا الأسبوع إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للالتقاء بالمسؤولين وصناع القرار، وفتح قنوات تواصل مع نظرائهم لمناقشة التحديات، والتعرف على الفرص الجديدة التي يتيحها القطاع الصناعي الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية.

كما يهدف إلى التعرف على أهم الخدمات المقدمة من القطاعين الحكومي والخاص والمعنية بالقطاع الصناعي؛ وذلك لتحفيز رواد الأعمال على ممارسة نشاطهم الصناعي بكل يسر وسهولة.

وتضمنت ورش العمل عناوين مهمة، من أبرزها: التعريف بمنتجات بنك التنمية وتمويل المشاريع الصناعية، ورحلة رائد الأعمال الصناعي بمنطقة المدينة المنورة، فيما أقام مركز دعم المنشآت في محافظة الخبر عدة ورش عمل، منها: رحلة صناعة منتجك الأول، ومدخل إلى الجانب المالي في المصانع.

وأقام مركز دعم المنشآت في جدة عدة ورش عمل، من أبرزها: الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المركز الصناعي، والمستقبل والطاقة المتجددة.

يُشار إلى أن عدد المستفيدين من أسبوع الصناعة وصل حتى الآن إلى أكثر من 250 مستفيدًا، وبلغ عدد المشاهدين عبر المنصات الافتراضية أكثر من 500 ألف مشاهد.

وتستمر أنشطة الأسبوع حتى يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022، وذلك في جميع مراكز دعم المنشآت التابعة للهيئة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى ورش عمل ولقاءات افتراضية، وذلك من خلال منصاتها الرسمية.