تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور.. 7 عقوبات لمخالفي الوزن الزائد #المرور_السعودي

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، والمتعلقة بالتزام مركبات النقل بالأوزان والأبعاد المعتمدة وفقاً للإجراءات النظامية.

وأشارت، في بيان نشره حساب "المرور السعودي" على تويتر، إلى أنه "يجب على مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق الالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة".

كما نوهت بالعقوبات المفروضة على مخالفي الوزن الإجمالي للمركبات، على أن يتم في ذلك مراعاة ما ورد في المادة 27 من نظام المرور.

وبينت أن قيمة مخالفة الوزن الزائد هي:

من 200 إلى ألفي كيلوجرام الغرامة 200 ريال لكل 100 كيلو جرام. من 2.1 ألف إلى 5 آلاف غرامته 300 ريال لكل 100 كيلو جرام. من 5.1 ألف إلى 7 آلاف مخالفته 400 ريال لكل 100 كيلو جرام . من 7.1 ألف إلى 10 آلاف غرامة 500 ريال لكل 100 كيلو جرام الزائد أكثر من 10.1 ألف مخالفته 800 ريال. من يتجاوز وزن أي من المحاور بـ 200 كيلو جرام يعاقب بغرامة قيمتها 2000 ريال لكل محور. من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لهيكل مركبات النقل يعاقب بغرامة قيمتها 10 آلاف.

وحذرت إدارة المرور من أنه عند تكرار مخالفة الأوزان والأبعاد خلال الرحلة الواحدة للشاحنة تتضاعف الغرامة السابقة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.

كما حذرت من تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق، مشيرة إلى أن ذلك يعاقب بغرامة 5 آلاف ريال، وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

وشددت على منع مركبات النقل من قبل محطات قياس الأوزان من مواصلة السير على الطرق في حال تجاوز مقدار الوزن المخالف 2.5 ألف كيلوجرام أو تجاوز مقدار الوزن المخالف للمحور 500 كيلوجرام مع عدم الإخلال بتطبيق الغرامة المالية على المخالفة المرتكبة.