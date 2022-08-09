غرق شخص في تربة

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً عن وجود حالة غرق لشخص في تربة .

و أوضحت الهيئة أنه عند الساعة ٢:٠٠ ص من يوم الاثنين تلقت بلاغاً يقضي بوجود شخص غريق في القوامة والتي تبعد عن محافظة تربه 60 كيلو ، وعلى الفور تم توجيه فرقة اسعافية للموقع .

وأضافت أنه عند وصول الفرقة الاسعافية للموقع تم تمركز الفرقة الاسعافية بجانب فرق الدفاع المدني لحين استخراج الحالة من الموقع، وبعد استخراج الحالة من قبل فرق الدفاع المدني وتسليمها لفرقة الاسعاف المتمركزة والذين بدورهم قاموا بالكشف على الحالة حيث تبين أنها فارقت الحياة سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته .

ونوهت الهيئة بضرورة اتباع ارشادات السلامة الصادرة من الجهات المختصة والابتعاد عن مجرى السيول والاودية للحفاظ على السلامة .