أول تعليق من أنشيلوتي قبل السوبر الأوروبي

أكد الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفني لريال مدريد الإسبانى، أن الفريق سيقاتل من أجل التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبى وذلك عندما يواجه أينتراخت فرانكفورت، فى التاسعة مساء غد الأربعاء، على الملعب "الأولمبى" فى مدينة هلسنكى بالعاصمة الفنلندية.

وقال أنشيلوتى في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة "لا شك في أننا سنقاتل من أجل جميع المسابقات. إن الفوز بهم جميعًا يعد تحديًا صعبًا، لكننا سنحاول. لدي ثقة كبيرة في هذا الفريق الذي تحسن مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف أنشيلوتى "أعتقد أنه كان أفضل موسم في مسيرتي. لم أفز أبدًا بالدوري ودوري أبطال أوروبا في نفس العام. لقد حصلنا عليهما بفضل العديد من العوامل وفزنا على فرق قوية للغاية".