بايدن يوقع على موافقة أمريكا لانضمام السويد وفنلندا للناتو

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، على موافقة واشنطن لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.

وقال بايدن في كلمة من البيت الأبيض: "نلتزم بمساعدة السويد وفنلندا في مواجهة أي تهديد لهما"، مشدداً على أنه "من الضروري ردع التهديدات قبل أن تضر حلفاءنا".

كما أكد: "سنجعل من حلف الناتو الأقوى من خلال توسيعه"، لافتاً إلى أن "أبواب الناتو ستبقى مفتوحة لبقية الدول الأوروبية".

فيما أردف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "راهن على تقسيم الناتو لكنه فشل"، مضيفاً أن "هجوم بوتين على أوكرانيا بدد فرص السلام".

يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء الفائت، انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، في رسالة دعم قوية لتوسيع التحالف عبر الأطلسي في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق فرانس برس.

وصوّت 95 سيناتوراً مقابل واحد لصالح انضمام الدولتين الاسكندينافيتين، ما يجعل الولايات المتحدة الدولة الـ23 من أصل 30 المنضوية في الحلف التي تقر الانضمام رسمياً، بعد أن كانت إيطاليا قد أعطت موافقتها الأربعاء الماضي أيضاً وفرنسا الثلاثاء الفائت.