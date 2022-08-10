بريطانيا تخطط لقطع #الكهرباء عن #المنازل والمصانع #الشتاء المقبل بسبب نقص #الغاز

كشفت تقارير عن تخطيط المملكة المتحدة لقطع الكهرباء في المصانع وحتى المنازل، خلال فصل الشتاء، وذلك بالتزامن مع استمرار أزمة نقص الغاز في عدد من دول العالم.

وأفاد مسؤولين حكوميين، بأن بريطانيا قد تواجه في فصل الشتاء، عجزا في الطاقة الكهربائية بمقدار سدس إجمالي الطلب، حتى بعد تشغيل محطات الفحم الطارئة، مضيفا “الحكومة تعتبر هذا الاحتمال أسوأ سيناريو معقول، وفقًا لـ”بلومبيرغ”.

وقد تضطر بريطانيا إلى الاعتماد بشكل متزايد على شحنات الغاز القادمة عبر خطوط الأنابيب الأوروبية، رغم أن الإمدادات ستكون ضعيفة، مع تقييد روسيا التدفقات.