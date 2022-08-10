“#الصحة”: أعلى معدلات الغرق تحدث لدى الأطفال

كشفت وزارة الصحة السعودية أن الغرق هو ثالث أبرز أسباب الوفيات الناجمة عن الحوادث في العالم، مشيرة إلى أن أعلى معدلات الغرق تحدث لدى الأطفال.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن أعمار الأطفال من 1 إلى 4 أعوام هي الأعلى في معدلات الغرق في العالم، تليها فئة الأطفال بين 5 إلى 9 أعوام، ملفتة إلى أن الأطفال الذين يعيشون قرب مصادر الماء المكشوفة وأحواض السباحة هم الفئات الأكثر عرضة لخطر الغرق.

وأشارت الوزارة إلى أساليب وقاية الأطفال من خطر الغرق، وهي "تركيب الحواجز لتغطية الآبار، تعليم الأطفال رياضة السباحة، ومعرفة طريقة الإسعافات الأولية لإنقاذ الغريق".