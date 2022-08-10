مصادر: ربط فواتير الكهرباء بعقود الإيجار قريبًا #عاجل

كشفت مصادر لـ"العربية"، عن قرب اعتماد ربط فواتير الكهرباء بعقود الإيجار في المملكة، وذلك من خلال نقل فاتورة الكهرباء إلى ذمة المستأجر بشكل كامل.

وأوضحت المصادر أن تطبيق هذا القرار، من شأنه إبقاء الفواتير غير المسددة على المستأجر حتى في حالة إخلاء العقار.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك القرار يضمن إلزام المستأجرين بدفع مستحقات الكهرباء قبل الانتقال إلى سكن آخر.