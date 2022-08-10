هزة أرضية تضرب المحيط الهادئ

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر اليوم، سواحل جزيرة /غوام/ الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الهزة وقع على بعد 221 كيلومترا جنوب غرب قرية /ميريزو/ الواقعة بالجزيرة، وعلى عمق 47.4 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

وفي مايو الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.4 سواحل جزيرة /غوام/ الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ، وكان على عمق 10 كيلومترات.

وتقع جزيرة /غوام/ غرب المحيط الهادئ، وهي أرض أمريكية ضمن مجموعة جزر /ماريانا/، وتوجد فيها قاعدة بحرية وجوية أمريكية حيوية في المحيط الهادئ.