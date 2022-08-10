مصادر: صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على حصص في 4 شركات مصرية بنحو مليار دولار

ذكرت قناة "الشرق للأخبار" نقلا عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة، أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، استحوذت على حصص في 4 شركات مصرية بنحو مليار دولار.

وأوضحت المصادر، أن الشركات هي "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" و" أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و"موبكو" و"الاسكندرية لتداول الحاويات".

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلن صندوق الاستثمارات العامة مؤخرا إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة إفريقيا.