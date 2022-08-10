يملك كل واحدٍ منهم 179 عقاراً .. “#حساب_ المواطن”: إيقاف الدعم عن 6 مستفيدين   #عاجل

أودع برنامج حساب المواطن اليوم (الأربعاء) 3.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 127 مليار ريال منها مليار و133 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1974 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 90%، بينما بلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 233 ألف مستفيد، مشكلين 10% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين

وأشار "الهاجري" إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 90% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 10% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، مشيرا إلى أن 91% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 1086 ريالا للفرد المستقل

وكشف مدير عام التواصل رصد البرنامج لعدد من المستفيدين تحصلوا على الدعم بدون وجه حق بسبب إخفائهم معلومات جوهرية وعدم إفصاحهم عن دخلهم مخالفين بذلك ضوابط البرنامج والإقرارات التي وافق عليها المستفيد عند التسجيل.

وتبين بعد مراجعة بياناتهم عدم تطابقها مع المصادر ذات العلاقة، وأن عدد من المستفيدين يملكون عقارات ولها عوائد مالية وعقود موثقة في منصة إيجار ولم يتم الإفصاح عن هذا الدخل.

ومن ضمن تلك الحالات ستة من المستفيدين من البرنامج يتحصلون على الدعم منذ أكثر من سنتين ويملك كل مستفيد منهم أكثر من 179 عقارا تعود عليه بعوائد مالية سنوية من عقود إيجار موثقة لم يقوموا بالإفصاح عنها، مما دعا البرنامج إلى إيقاف الدعم عنهم والتعامل معهم وفق ضوابط البرنامج.

وأكد "الهاجري" أن البرنامج يقوم بالربط وتحديث ومراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقتها مع ما أفصح عنه المستفيد في البوابة الإلكترونية لضمان توجيه الدعم للأسر المستحقة