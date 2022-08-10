اليمن : نزوح 6 آلاف طالب من مأرب بسبب هجوم الحوثيين

وكانت ميليشيا الحوثي قد شنت هجومًا واسعًا على مديريات جنوبي مأرب، أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري، وتمكنت من السيطرة على بعض المديريات متسببة بكارثة إنسانية تمثلت بتشريد آلاف الأسر، بحسب تقارير رسمية.