ضبط 60 مخالفة مباني قيد الإنشاء في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين 120 جولة رقابية على المباني قيد الإنشاء، وذلك ضمن أعمال الحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء، وضمن جهود الأمانة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والإسهام في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات.

ونتج عن الجولات الرقابية عدد من المخالفات، تمثلت في 7 إنشاءات عدم تسوير، و 12 منشأة أنقاض بناء، و9 مباني تحتاج صيانة سياج للموقع، و16 منشأة عدم تركيب لوحة توضح بيانات رخصة البناء، و10 منشآت وضعت مواد البناء على الأرصفة، و6 مواقع عدم نظافة البناء أثناء وبعد الانتهاء.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق البنود والمعايير والاشتراطات البلدية والالتزام برخص الترميم والهدم، ورصد المخالفات وتطبيق الجزاءات البلدية الصادرة بهذا الشأن.