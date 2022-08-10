ارتفاع أسعار تذكر الطيران في بريطانيا 30%

ارتفعت أسعار تذاكر الطيران في المملكة المتحدة بنسبة 30% خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، وسط انتعاش الطلب وزيادة أسعار النفط.

وجاء ذلك مع انتعاش الطلب على الحجوزات وتعرض الركاب إلى أسابيع من الاضطرابات نتيجة نقص العمالة وتسببت موجة من الإضرابات في شركات الطيران في حالات التأخير وإلغاء الرحلات في اللحظة الأخيرة.

ووفقًا لبيانات وكالة السفر "كياك" ، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران في الأسبوع الأول من شهر أغسطس بنسبة 30% في المتوسط لأبرز 36 مسارًا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وصرحت "رايان إير هولدينجز" -أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في المنطقة- أن الارتفاع في الأسعار خلال شهري يوليو وأغسطس قد يؤدي أيضًا إلى تمديد حجوزات العطلات إلى ما بعد العطلة المدرسية التقليدية لتستمر حتى سبتمبر وأكتوبر.

وارتفعت أسعار تذاكر الطيران إلى آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط بنحو 20% اعتبارًا من بداية أغسطس، مدفوعة بمضاعفة أسعار السفر من لندن إلى بانكوك.