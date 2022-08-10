الذهب يستقر مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

استقر الذهب في المعاملات الفورية، اليوم الأربعاء، عند 1793.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1800.29 دولار أمس الثلاثاء، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1809.90 دولار، وذلك مع توخي الحذر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي قد تؤثر على وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.



وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "إذا أكدت الأرقام أن التضخم في طريقه للتراجع، فقد يقلل ذلك من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة"، مما سيدعم الذهب في نهاية المطاف، وعزا ضغطا طفيفا على الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى جني أرباح.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 8.7 بالمئة الشهر الماضي من 9.1 بالمئة في يونيو حزيران. ومن المقرر أن تصدر البيانات في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم ومخاطر الركود والضبابية السياسية، فإن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس آذار، إذ يحاول المسؤولون القضاء على التضخم المرتفع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.46 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 932.55 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2208.09 دولار.