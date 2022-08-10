التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأينتراخت في السوبر الأوروبي

يلتقى فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة الأربعاء فريقا ريال مدريد ضد أينتراخت على الملعب "الأولمبي" فى مدينة هلسنكى بالعاصمة الفنلندية في بطولة السوبر الأوروبي لعام 2022 التي تجمع بين بطلي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بالنسخة الماضية.

ويسعى فريق ريال مدريد إلى التتويج باللقب الخامس في تاريخه لمعادلة ألقاب غريمه التقليدى نادى برشلونة وميلان الإيطالي اللذين فازا من قبل بخمسة نسخ لكل منهما، حيث كانت آخر الألقاب للفريق الكتالونى عام 2015، فيما حصد الروسونيرى أخر ألقابه عام 2007.

التشكيل المتوقع لمباراة الريال ضد اينتراخت فرانكفورت

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد بالتشكيل المتوقع التالي..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دافيد ألابا – أنطونيو روديجير – إيدير ميليتاو – داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس – فالفيردي – كاسيميرو – لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما.

فيما يتوقع أن يخوض اينتراخت فرانكفورت المباراة بالتشكيل التالي..

حراسة المرمي : تراب.

خط الدفاع : نديكا، توتـا، توري.

خط الوسط : كوستيتش، جبريل سو، سباستيان روده، كناوف، غوتسه، ليندستروم.

خط الهجوم : رافاييل سانتوس.