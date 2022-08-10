حالات الدفعات.. توضيح من #حساب_المواطن بشأن “غير مؤهل” #عاجل

أكد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، أن حالة الدفعة (لا يوجد) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما.

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر" أن للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وعن عدم الأهلية قال: "في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل " يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ، أسباب عدم أهلية العائل ) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

وتابع: "في حال كانت حالة الأهلية في حسابك (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة تقديم الاعتراض "3 أشهر" يلزمك اولاً تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب)".

وفي حالة الدفعة (لا يوجد) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد افراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله